Diego Godín anuncia su retiro de las canchas de futbol

El defensa uruguayo compartió un video en sus redes sociales para anunciar esta decisión que ha tomado tras muchos años de competir en el máximo nivel. Además, agradeció a su familia, asegurando que siempre entregó todo por el deporte que tanto le dio en su vida.

“Veinte años de carrera y desde los cinco años que juego a la pelota y entregándome. No son lágrimas de tristeza sino de felicidad de siempre haberse entregado al máximo y este final es como una especie de alivio. Donde estuve siempre me entregué con cuerpo y alma por mis compañeros y por el club que defendía, además del respeto del rival y de toda la gente. Eso es lo que me llevo y por mi legado de haber sido una persona de bien tanto adentro como afuera de la cancha”, comentó el zaguero.

Godín estuvo en siete equipos a lo largo de su carrera, donde marcó 38 goles, mientras que en selección tuvo 161 partidos y ocho anotaciones. Por si fuera poco, logró levantar una liga de España, una Copa América, una Copa del Rey, dos Europa League, tres Supercopas de Europa, entre otros títulos, para poner fin a una carrera que estuvo llena de éxitos.

Llegó la hora. Gracias, fútbol ❤️⚽️ pic.twitter.com/o08nO1fdEp — Diego Godín (@diegogodin) July 31, 2023

“Llegué a un fútbol campeón del mundo para terminar mi carrera. Un fútbol que está entre los mejores del mundo y con mucho agradecimiento porque vine de la mano del ‘Cacique’ (Medina) a un gran club, con un gran objetivo que era primero clasificar al Mundial y luego poder jugarlo. Y acá me ayudaron y siempre voy a estar agradecido porque me ayudaron a cumplir mi último gran sueño. Se portaron sensacional y me voy con la tranquilidad que siempre me brindé e intenté corresponder en todo a la gente, al club”, agregó en entrevista con ESPN.