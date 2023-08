Erick Gutiérrez duramente criticado por la afición de Chivas

Las Chivas no pudieron avanzar a los 16vos de Final de la Leagues Cup, ya que perdieron dos partidos al hilo dentro de dicha competencia. No obstante, la afición del Rebaño Sagrado no se quedó callada criticando a diversos personajes dentro del campo como a Veljko Paunovic, y a diversos jugadores, entre ellos se encuentra uno de los más criticados como lo fue Erick Gutiérrez, refuerzo ‘bomba’ quien llegó procedente del futbol de países bajos al conjunto rojiblanco en el actual mercado de verano.

TAMBIÉN PUEDES LEER: El América fue goleado y exhibido en la Leagues Cup ante Columbus Crew

Los Chiva hermanos explotaron contra Erick Gutiérrez por el bajo rendimiento otorgado dentro del terreno de juego en el enfrentamiento en el que los tapatíos terminaron consumando la derrota ante Kansas City por marcador de 1-0.

Que cansado se ve el Guti. Debe ser por levantarse a ver los partidos de las Chivas a las 4 de la mañana en Holanda — GONZALOVIĆ (@Diosgroserito) August 1, 2023

Destacar que el debut del Guti, se dio en el partido de carácter amistoso que sostuvieron ante el Athletic de Bilbao, donde tuvo sus primeros minutos con su nuevo equipo, por otra parte, la Leagues Cup recibió el respaldo del cuerpo técnico y se adueñó de la titularidad en el medio campo, sin embargo, sus actuaciones no pudieron marcar diferencia dentro del terreno de juego.

Erick Gutiérrez con Chivas / Jose Luis Melgarejo Ampliar

Gutiérrez disputó un total de 66 minutos, con poca productividad salió de cambio por Pavel Pérez, en el encuentro ante Kansas City, de esta forma, al mexicano se le vio caris bajo, sin el apoyo de sus compañeros como si lo recibió en anteriores ocasiones.

Guti y Vega fuera de ritmo, y posiblemente estarémos casi un mes sin jugar. pic.twitter.com/9kiLQPgLhS — Brayan Rodriguez 🐐🇲🇨✖ (@ElRojiblanco12V) August 1, 2023

Asimismo, las redes sociales no tardaron en hacerse presente ya que la afición de Chivas terminó explotando por el mal paso del Rebaño Sagrado en la Leagues Cup, y especialmente en contra de Gutiérrez por la falta de ritmo futbolístico que mostró en la Leagues Cup.