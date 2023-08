Orbelín Pineda EN EXCLUSIVA: Jimmy Lozano, voto de confianza rumbo al 2026

La temporada en el futbol europeo ya comenzó y en ella hay algunos mexicanos incluidos, como Orbelín Pineda, que este jueves se dio unos minutos para hablar con W DEPORTES sobre lo que viene para él en su andar en Grecia con el AEK, la Selección Mexicana, Jaime Lozano y mucho más.

En charla exclusiva con Beto Bernard para Pasión W, el mediocampista mexicano habló sobre la actualidad de la Selección Mexicana y la posible ratificación de Jamie Lozano como DT, situación a la cuela el maguito le da OK, destacando la gran unión que formó el Jimmy en el grupo y el conocimiento de lo que significar estar en el Tricolor.

“Cualquier jugador que le preguntes, va decir lo mismo. Claro que lo respaldamos, Sabe lo que es la Selección, lo vivió como jugador y creo que sería la mejor opción. Que siga aportado para el bien de la Selección. ¿Cuántos años llevamos sin un técnico mexicano?. Ahora lo está y es un claro ejemplo porque vamos a ir por el mismo camino”.

La FMF ya prepara el anuncio oficial de la permanencia de Lozano, el cual recibió el voto de confianza por parte del comité de selecciones nacionales, luego del título obtenido en la Copa, en tal vez, uno de los momentos más duros en la historia del combinado azteca.

Pineda aceptó que en la Nations League su papel fue vergonzoso y aunque no excusa esa derrota con Estados Unidos, aseguró que el equipo no estaba ni concentrado ni a un muy nivel.

“Lo más difícil era retomar la confianza. No creíamos en nosotros mismos, salíamos con temor y ahora vamos por buen camino. Aún no estamos en un nivel top, pero vamos a dar lo mejor para volver a un buen nivel junto con Jimmy, si es que sigue”.

ESTE AÑO JUGARÁ LA CHAMPIONS LEAGUE

El AEK de Atenas se ha clasificado a la Champions Leagues y aunque su primer partido tenía que ser esta semana ante el Dinamo Zagreb, un hecho de violencia impidió que se jugará el encuentro.

A pesar de ello, Orbelín Pineda se dijo emocionado y cumpliendo el sueño de estar en el torneo que él veía siempre por TV.

“En mi casa yo veía la Champions y ahora puedo estar compitiendo ahí. La piel se me pone de gallina porque solo escuchar el sonido, estar ahí en vivo, es de mucha emoción”.

Además destacó la llegada de Rodolfo Pizarro, un mexicano más que estará en el cuadro amarillo, le deseó lo mejor y habló de lo positivo que es tener a un compatriota en el equipo.

“La llegada de Rodo nos ayuda bastante, es u compañero que llega y me da gusto. También se hablaba de Araujo, no sabemos que vaya a pasar pero nos da gusta. Los que vengan y de eso se trata de darnos la mano”.

FELIZ POR EL FICHAJE DE EDSON ÁLAVREZ AL WEST HAM

“Me da mucho alegría porque es un chico que le va a ir bien. Es un chico que se compromete, que quiere más y las mejores vibras y de todos los mexicanos, porque lo vamos estar apoyando”.

Por último, el Maguito dijo que, aunque la adaptación a Grecia no ha sido fácil, le ha servido mucho para ser mucho más profesional, para conocer otras cultura, otras tradiciones y rendir dentro de la cancha gracias al apoyo de su familia.

“He tratado de mejorar en todos los aspectos, seguir disfrutando, mejorando. Me ha servido mucho estar acá en Grecia y eso mismo he hecho en la Selección Mexicana. Demostrar y entregarme al 100% en la cancha y fuera de ella. Siempre lo he platicado con mi esposa y toda mi familia que siempre han estado conmigo. Son culturas diferentes, países de los cuales no sabes nada. Es mucho riesgo pero venimos a tocar puertas y a aprender”.