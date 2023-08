Raúl Jiménez debutó con el Fulham

Raúl Jiménez con Fulham vs Everton / Michael Regan

Raúl Jiménez ha debutado con su nuevo equipo en la Premier League, pues estuvo en el campo en el triunfo del Fulham ante el Everton por 1 tanto a 0.

El delantero mexicano inició como titular en este duelo de visitante y en el segundo tiempo fue cuando salió de cambio.

Jiménez no encontró portería, por lo que no pudo poner su primera diana del campeonato, aunque eso no resta el buen juego que entregó.

dentro de lo más destacado del delantero, fue un disparo al poste, quedándose muy cerca de poner su primera anotación oficial con su nuevo club inglés.

Raúl Jiménez en el Fulham vs Everton / Michael Regan Ampliar

Raúl tuvo mucha participación en este compromiso con toques precisos de balón, sin embargo salió al minuto 58 tras debutar en competencia oficial.

Recordemos que este mismo verano fue cuando Raúl Jiménez cambió de equipo, ya que el Wolverhampton lo vendió al club Fulham, donde busca tener una nueva oportunidad para triunfar en la liga europea donde ha dejado mejores números hasta el momento.