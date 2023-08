Kurro Hernández, listo para volver a pitar tras 4 meses y medio del escándalo

Fernando Hernández Gómez volverá a la actividad como árbitro central en la Liga MX este viernes en el duelo entre los Bravos de Juárez y las Chivas Rayadas del Guadalajara, luego de cumplir una sanción de 12 partidos por agredir a un futbolista la temporada pasada.

Fue el primero de abril cuando el Kurro se vio envuelto en una polémica al darle un rodillazo a Lucas Romero del Club León y desde ese momento fue separado de cualquier actividad relacionada con el arbitraje en la Liga MX, por lo que este viernes volverá a las canchas después de 4 meses y 17 días.

Ante esta nueva oportunidad en el arbitraje, Fernando reconoció el error que cometió y aseguró que jamás se volverá a repetir.

“Cuando tú aceptas que cometes un error y aprendes de él, entonces ya es ganancia. Lo malo sería que yo no reconociera que me equivoqué. Lo malo sería que yo no estuviera consciente de lo que hice y que no estuviera consciente de que lo tengo que revertir. Fernando Hernández como árbitro va a ser el mismo, simplemente no se va a equivocar de la misma manera en la que lo hizo”.

Asimismo, Hernández Gómez declaró que pensó que tras el suceso su carrera se había terminado como árbitro profesional.

“Lo primero que pensé honestamente es mi carrera se acabó, mi carrera se acabó. La carrera de Fernando Hernández está acabada, está acabado el sueño de ir a un Mundial, de otras aspiraciones profesionales, pero la parte más importante es que estaba dejando a mis hijos, a mi familia sin oportunidad de algo que siempre he creído y soñado para ellos que es un patrimonio”.

De esta manera, después de más de 4 meses y 12 partidos de suspensión, Fernando Hernández volverá a pitar en la Liga MX con la reanudación del Apertura 2023 en la cuarta jornada durante el juego entre los Bravos de Juárez y las Chivas Rayadas del Guadalajara.