Armando Martínez: Rusia no es la mejor opción para Luis Chávez, pero lo apoyamos

Armando Martínez habló en exclusiva con AS en W

Después de varias semanas de espera, los Tuzos del Pachuca confirmaron la salida de Luis Chávez, quien pagó su cláusula de rescisión para irse como agente libre a jugar al fútbol de Rusia con el Dynamo de Moscú.

En entrevista para el programa AS en W, Armando Martínez, presidente de los Tuzos, confirmó la noticia y mencionó que a partir de este martes Chávez ya es un jugador libre para contratarse con cualquier equipo.

“Hoy nos llegó el movimiento. Hoy cubrió Luis su cláusula y bueno ya es libre él de contratarse con el equipo que más le convenga y con quien quiera”.

En este mismo sentido, el directivo de Pachuca reveló que la transferencia se tardó varias semanas por los bloqueos bancarios al país ruso, por lo que incluso recibieron menos dinero del que tenían presupuestado.

“Por supuesto que el motivo es la situación que está viviendo el país de Rusia. Nosotros tenemos, no nada más con otros equipos, sino tenemos convenios con empresas trasnacionales en patrocinios y derechos. No podíamos nosotros correr un riesgo del proyecto por una situación de estas. Entonces ni modo. Nos costó dejar de ganar más dinero a nosotros y nos costó también el apoyar al chavo, pero bueno así se presentó la situación y no nos quedó de otra más que hacerla de esta manera”

Finalmente, Armando Martínez aseguró que la baja de Luis Chávez ya la tenían presupuestada desde hace varios meses al igual que la de Kevin Álvarez, aunque dejó en claro que Pachuca seguirá formando jugadores y dándoles todo el apoyo para cumplir el sueño europeo.