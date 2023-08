Monterrey vs Cruz Azul, EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el partido de la Jornada 6 del Apertura 2023

El cuadro dirigido por El Tano viene de haber sido el equipo mexicano que más lejos llegó en la competencia binacional, sin embargo, no lograron hacerse del título, un golpe duro para los de Monterrey, pues no sólo se quedaron a un paso del título, sino que las críticas no se hicieron esperar después de perder ante Nashville. Debido a esto el equipo norteño saldrá con ganas de redención, buscando su tercera alegría del torneo.

Por otro lado, los comandados por Joaquín Moreno siguen buscando su primera victoria de la temporada, pues La Máquina no ha logrado hacerse de una victoria desde el mes de abril. En este semestre los celestes acarrean un historial de cuatro derrotas y un empate. Con la presión de la afición encima, el timonel celeste deberá mantener la cabeza fría y plantear el mejor once posible con el plantel que dispone, para buscar levantar el animo del equipo mediante un muy necesitado resultado.

¡TODOS A APOYAR AL MONTERREY EN CASA!🏟️💙🤍



Compra tus boletos para el partido del domingo entre los Rayados Vs. Cruz Azul. 🤠🆚🚂



Más información aquí 🎟️👇🏼https://t.co/hXGHiP7Dui — Rayados (@Rayados) August 24, 2023

Partido que promete, con escuadras que en el papel saldrán a jugarse el todo por el todo en el terreno de juego, dejando lo que tienen, para alzarse triunfantes en esta fecha.

MONTERREY VS CRUZ AZUL, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER