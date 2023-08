Ruso Zamogilny alza la mano para dirigir al Puebla

En una edición más de Pasión W con Jorge Sánchez, Damián “El Ruso” Zamogilny fue parte de los invitados en el programa, quien habló sobre su entusiasmo por dirigir a Puebla, pues ante los malos resultados que ha tenido el conjunto camotero desea que el equipo se mantenga en una mejor posición en la Liga MX, por lo que en dado caso de que reciba la oportunidad para dirigir a Puebla no se negaría.

“No creo que se candidato. Ayer me preguntaron que si me hablaban y sí me animaba y yo dije que sí, por su puesto. Laboralmente estoy bien, estoy trabajando en TUDN, estoy en varios proyectos, tú sabes que siempre está latente la oportunidad de ir a la cancha, no es mi prioridad, pero sí me ofrecen el equipo y se presentan las oportunidades para trabajar con un poquito de tiempo claro que le entraría, pero la verdad es que no hay nada”, expresó Zamogilny.

Por otra parte, el Ruso está consciente de que antes de que esté frente al banquillo de un equipo profesional, primero debe de tener el voto de confianza de los altos mandos y así poder mostrar su mejor versión en el banquillo. Incluso, es tanto el entusiasmo de Zamogilny por poder ser el estratega de la Franja que ya analiza a los talentos juveniles.

“La verdad es que había dicho que no porque mi prioridad está en TUDN, pero la verdad es que ya me canse de ver perder a la Franja, estoy de cierta forma triste porque es un equipo que quiero y la verdad es que dentro de todo lo que está pasando en el club veo que hay un plantel que no es top para poder pelear y ser campeón. Creo que es un plantel que te permite competir de la mejor manera de lo que lo está haciendo, incluso en un partido de la Sub 23 me puse a ver chavos. Yo estyo dispuesto, pero también debe de haber alguien que confíe en ti”, apuntó.