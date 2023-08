Reglamento de Liga MX hace que Gerardo Espinoza se quede sin ser técnico del Puebla

La llegada de Gerardo Espinoza al Puebla terminó truncada ya que su posible gestión como nuevo entrenador de la Franja ha generado polémica ya que por reglamento no podría dirigir a un equipo mexicano cuando es seleccionador de la selección de México Sub-23, generando polémica alrededor del futbol azteca.

Aun así, a pesar de que Espinoza se encontraba cerca de ser nuevo estratega del Puebla, tras renunciar de su cargo como técnico de la Sub-23 de la Selección Mexicana, el artículo 47, impidió de momento que llegará a dirigir al Puebla pues se establece que los integrantes de un cuerpo técnico que estuvieron en una Selección Nacional, en cualquiera de sus categorías, no tiene posibilidades de dirigir a ningún club de la Liga MX en cualquier torneo que se dispute dentro de la Liga MX.

GERARDO ESPINOZA NO PUEDE DIRGIR A PUEBLA

Asimismo, el Artículo 47 de la Federación Mexicana de Futbol indica lo siguiente:

“Los integrantes de Cuerpo Técnico, así como los miembros del staff administrativo u operativo de una Selección Nacional, cualquiera que sea la categoría, que dejen de prestar sus servicios a ese representativo nacional en cualquier momento del Torneo, no podrán ser contratados por ningún Club sino hasta el siguiente Torneo”.

LA PRESENTACIÓN DE GERARDO ESPINOZA CON PUEBLA TERMINO POR CAERSE

La posible presentación de Gerardo Espinoza como entrenador camotero, estaba programada a las 12:45 de este martes 29 de agosto por la tarde, sin embargo, no se realizó ya que el reglamento del futbol mexicano hizo que todo se detuviera y la polémica no siguiera su transcurso, aun así, se habla que posiblemente no haya un contrato establecido con Espinoza por parte de México quienes aseguraron sería el técnico oficial del Tri Sub-23.

