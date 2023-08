Manuel Lapuente critica que se consideren a los naturalizados en la Selección Mexica; ‘Es estúpido’

Manuel Lapuente es reconocido por ser uno de los técnicos que ha dejado huella en el banquillo de la Selección Mexicana, por lo que alzó y la voz y aseguró no estar de acuerdo con que los jugadores naturalizados porten la camiseta del combinado azteca, pues en era de Jimmy Lozano se está considerando llevar a cabo dicho plan.

Y es que luego de que el exjugador del Atlas, Julián Quiñones tuviera un paso brillante con el Atlas, donde se coronó como bicampeón, el ahora jugador del América aseguró que tiene la ilusión de ser parte de la Selección Mexicana, por lo que el estratega tricolor no lo tiene descartado para sus futuras convocatorias.

Ahora dentro del cuadro azulcrema, Quiñones poco a poco comienza a ser un jugador destacado en la zona de ataque, por lo que de seguir así, no habría duda para que Lozano lo llame al colombiano de cara al proceso mundialista 2026.

“Me da pena decirlo, pero quieres que te lo diga de veras: se me hace ridículo, espantoso, además estúpido. El jugador de la Selección Mexicana tiene que ser mexicano, punto, se acabó, no le busquen”, declaró Lapuente en entrevista con ESPN.

Luego de que Jimmy Lozano diera a conocer su primera convocatoria, una de las sorpresas fue que no fue llamado el propio Julián Quiñones, por lo que el exentrenador mencionó que es absurdo que se le de prioridad al colombiano y no a otros jugadores mexicanos que se mantienen con un buen nivel goleador. Cabe mencionar que el atacante azulcrema no fue llamado porque aún no recibe su carta de naturalización.