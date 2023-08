Carlos Hermosillo arremete contra La Máquina: ‘Cruz Azul está peor que cuando estaba Billy Álvarez’

Cruz Azul apenas logró sumar su primeros tres puntos, luego de derrotar a Monterrey el domingo pasado; sin embargo, para Carlos Hermosillo la actual directiva no logra convencer al analista deportivo, pues no ha visto un gran cambio después de la gestión de Billy Álvarez, ya que con los cambios que se han realizado en el equipo no han sido muy efectivos.

“Que puedan hacer una nueva reestructura dentro del equipo, la estructura la escuchamos desde Billy Álvarez cuando dijeron que iban a hacer una estructura y limpieza y estamos peor que cuando estaba Billy, peor, en todos los aspectos”, mencionó en entrevista con RÉCORD.

Fue así que el Grandote de Cerro Azul aseguró que la actual directiva que está al frente de Cruz Azul no tiene la capacidad de estar en sus respectivos cargos, pues debería haber gente con más experiencia en el rubro deportivo que de verdad hagan de La Máquina un gran equipo.

“Que estos nuevos directivos se hagan a un lado y se dediquen a lo que saben hacer que es el cemento, y poner una estructura nueva, que pueda tomar decisiones que ayuden al equipo”, finalizó.

Por otra parte, el exdelantero histórico también habló sobre los refuerzos que hizo Cruz Azul en esta campaña, los cuales generaron dudas ya que algunos de ellos no eran fundamentales en sus respectivos equipos, pues incluso algunos no gozaban ni de la titularidad. De este modo, criticó que Jaime Ordiales fuera el encargado de estar al frente de las negociaciones de Willer Ditta, Diber Cambindo y Kevin Castaño.

“Traen extranjeros sin ningún cártel, traen extranjeros que sí tú te pones a analizar todos los que han traído, hay algunos que ni siquiera jugaban de titulares en sus equipos, tenían poca actividad, tenían pocos goles”, apuntó.