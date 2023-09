Hirving Lozano habla sobre su regreso al PSV: “Fue el cariño que me tiene la gente, el club”

En entrevista exclusiva para el programa radiofónico Así Las Cosas con Loret de W Radio, Hirving Lozano habló sobre la Copa del Mundo de Qatar y mencionó que le dolió mucho la cara que dieron en la justa mundialista quedando fuera en la fase de grupos.

“Cuando yo regresé a casa sí me costó mucho recuperarme de Qatar porque me dolió muchísimo. México no se merecía eso y en lo personal me pegó muchísimo. Tuve un mes que me daba vueltas la cabeza el Mundial, pero lo traté de superar y me concentré en Napoli”, expresó Lozano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Cristiano Ronaldo se somete al detector de mentiras y confesó si cambiaría sus 5 Champions por un Mundial

En este mismo sentido, el Chucky Lozano reveló que gran parte del fracaso que se vivió en Qatar fue por la nula conexión que había entre jugadores y cuerpo técnico, al igual que el bajo nivel de ciertos futbolistas importantes.

“Yo creo que en ese momento se juntaron muchas cosas. Tanto el entrenador como algunos jugadores que no estábamos conectados y que no estaban al 100%. Ni el cuerpo técnico ni los jugadores y creo que eso se juntó y explotó ahí en el Mundial. Entonces yo creo que fueron muchas cosas”, señaló.

Finalmente, el Chucky Lozano habló sobre su presente y reveló los motivos por los cuales regresó al PSV en los Países Bajos después de militar durante dos años con el Napoli de la Serie A de Italia.

Vuelve Hirving Lozano al PSV pic.twitter.com/aSXdRg4EKs — Pedro Antonio Flores ⭐️⭐️⭐️ (@hagala_) September 1, 2023

“Fue el cariño que me tiene la gente, el club. Una pieza clave para que pudiera regresar fue Marcel (encargado del PSV). También la familia quería un cambio. Aquí vivimos experiencias muy bonitas y muchas otras circunstancias se juntaron para que yo regresara y fue una muy buena decisión”