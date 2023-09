Jimmy Lozano confía en el trabajo de Alexis Vega, pero no descarta la competencia interna

Después del empate ante Australia, el técnico del Tricolor mencionó los aspectos que buscará mejorar de su equipo ante un cuadro asiático poco conocido como el uzbeco.

“Un mejor funcionamiento. Me gustaría encontrar mejores y más rápidas soluciones cuando tengamos que superar el bloque de ellos. Me gustaría generar más opciones de gol porque creo que se dieron pocas y repito nosotros generamos pocas y ellos también. Sé que no habrá muchas, pero me gustaría generar más, tener más claridad y ser más determinantes”

Por otra parte, en el plano individual, Jimmy Lozano resaltó la recuperación que ha tenido Alexis Vega y aseguró debe seguir cuidándose para rendir al más alto nivel.

“Hay que ayudarle como a todos. Hay que tratar de estar cerca de él, de entenderlo y que mucho de lo que venga en su carrera también él tiene que entender que depende de él. Tiene que ser un profesional dentro y fuera de la cancha porque no es un jugador común no solamente por condiciones sino también por lo que le ha pasado y por todas las lesiones que ha tenido. Uno estará para él siempre que lo necesite, pero él también tiene que hacerse responsable y cuidarse más que todos”

Finalmente, el estratega del combinado nacional dejó en claro que ante Uzbekistán será la oportunidad perfecta para darle minutos a otros futbolistas no considerados titulares.