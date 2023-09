Mauro Gerk y la fuerte multa que le espera por sus palabras contra el árbitro en el Gallos vs América

El entrenador del Querétaro, Mauro Gerk no pudo ocultar su molestia contra el cuerpo arbitral, tras la derrota que sufrió ante el América en el partido que tenían pendiente correspondiente a la Jornada 2, por lo que al finalizar el duelo, en la conferencia de prensa aseguró que el silbante Diego Montaño “no tuvo pantalones”.

“Los periodistas que analizan todos vieron foul, el árbitro no tuvo los pantalones para marcar el foul, está clarito. Hoy estoy muy enojado, América no necesita de eso para ser súper líder o ganarle a Querétaro. Habla mal de ustedes si no le preguntaron lo que vieron en la cancha”, expresó Gerk en rueda de prensa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Canterano del Atlas queda suspendido por cuatro años por dopaje

“El partido tiene un montón de análisis, tuvimos para anotar el segundo gol y después es el América, pero me molesta que realmente ayuden a América cuando no lo necesita. Espero que lo reflejen porque si no uno parece loco. El equipo hizo un esfuerzo terrible, les cerramos todos los caminos, en el segundo tiempo cometimos un error, nos hicieron el empate y después, un partido parejo. No necesitaba la ayuda América para ganar hoy”, agregó.

Sin embargo, dichas declaraciones le podrían salir muy caras al estratega de los Gallos, ya que podría tener una multa por agredir al arbitraje y esta sería por la cantidad de 311 mil pesos por transgredir el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol. Más allá de las molestias que tuvo con el cuerpo arbitral, Gerk reconoció que jugo contra un rival al cual con buena jerarquía, pero quedó a pesar de haber dejado ir el empate quedó satisfecho con el trabajo de sus jugadores.

TERMINÓ MOLESTO EL ENTRENADOR DE QUERÉTARO 🚨



🗣️ | "Me molesta que realmente ayuden al América cuando no lo necesita", Mauro Gerk.#ConectamosTuPasión 🎙️



📹 | @futfer13 pic.twitter.com/3mPNBhDiHg — W Deportes (@deportesWRADIO) September 21, 2023

“Competimos contra un grande y el grande puede hacer así, o así y ganar el partido. No es lo mismo Querétaro en la fecha 2 que en la fecha 8 que viene con más rodaje. Nosotros en ese momento pensamos que podíamos tener mucha más chance y hoy la tuvimos”, apuntó.