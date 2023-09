Bibi Wetzel y Helena Cárdenas triunfan en el Mundial Gimnasia Artística con Síndrome de Down 2023 / FOTO: Twitter @SAGymnastics

Las mexicanas María Wetzel y Helena Cárdenas acapararon los reflectores en el Mundial Gimnasia Artística con Síndrome de Down 2023, luego de poner en alto el nombre de México al obtener varias medallas de oro en la competencia que se llevó a cabo en Tshwane, Sudáfrica.

Mientras Bibi Wetzel conquistó cinco medallas en la categoría senior en lo que fueron pruebas de barras asimétricas, vigas, salto de caballo y all around. Aunque desafortunadamente no en todas las categorías se pudo llevar la presea de oro, en total se llevó tres en primer lugar, una de plata y una de bronce.

“Gracias a mi coach (Julio González), a mi coreógrafo y Gym Levic y a todo México por apoyarme”, compartió la originaria de Veracruz, quien desde muy pequeña mostró su pasión por la gimnasia, declaró la gimnasta.

Women's Artistic Gymnastics Seniors medallists at the DSIGO World Championships 2023!



🥇Maria Barbara Wetzel Aguilar 🇲🇽

🥈 Chelsea Werner 🇺🇸

🥉 Aurora Zonta 🇮🇹#DSIGO2023 pic.twitter.com/oGDxJ1pxnN — Gymnastics South Africa (@SAGymnastics) September 23, 2023

Por su parte, Helena Cárdenas también logró destacar en esta cuarta edición del Mundial Gimnasia Artística con Síndrome de Down, pues con apenas 10 años de edad, también terminó la competencia con la misma cantidad de medallas que Wetzel, pero todas fueron de oro y la gimnasta de oriunda de Quintana Roo fue parte de la categoría Junior.