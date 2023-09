Este América tiene más potencial que el del Tano Ortíz: André Jardine

Gran parte de la presión que tiene este América, a diferencia de otros torneos, es por la gran plantilla que le han armando a André Jardine. El brasileño llegó con un equipo plagado de estrellas y que, después de 3 torneros de quedarse en Semifinales, ya no hay pretexto para no levantar el título en diciembre.

Es por ello que el propio DT de las Águilas no esconde su obligación y habló largo y tendido de cómo está el vestidor y cómo manejar los egos para tener contentos a todos, ya que no puede poner a todas las figuras que tiene de Medio Campo hacia adelante.

“Tenemos un elenco importante y con jugadores de diferentes características. Uno como DT tiene que estar abierto a tener variantes y elegir a quienes están en mejor momento. Ya después toca encontrar la mejor forma de atacar y de jugar con los jugadores que tiene disponibles. América va a ser un equipo camaleónico en cada partido”.

¿PARA CUÁNDO ESTARÁ HENRY MARTPIN DE TITULAR?

Apenas debutó este fin de semana, luego de su larga lesión en el verano, pero Henry Martín sigue teniendo un papel importante en el América de Jardine y el entrenador espera tenerlo a punto lo antes posible para poder darle el lugar que él solo se ganó con sus buenas temporadas pasadas.

“Henry ha estado entrenando muy bien, está muy cerca de estar en su máximo nivel. Físicamente tal vez ya lo esté, ahora falta conectar y tener minutos. Solo falta encontrar momentos para colocarlo en el equipo. Ahí está la dificultad de meter a todos, porque todos quieren jugar”.

DIEGO, HENRY Y QUIÑONES, EL ARMA SECRETA QUE AÚN NO HA PODIDO USAR

“Aún no he podido tener a Diego, Quiñones y Henry y esta va a ser una variante muy importante. Este grupo está muy conectado y enfocado en buscar el título que todos queremos. Tenemos tiempo y si no estamos en nuestra mejor versión, en la Liguilla lo será. Ahí queremos llegar todos”.

Por último, Jardine comparó a su América con el del Tano Ortíz y aunque alabó a su colega que ahora trabaja en Monterrey, para él, ve en estas Águilas un mayor techo que en torneos anteriores.

“Tiene un potencial mayor, pero el Tano tuvo la felicidad de darle continuidad a un equipo muy fuerte. Tenían un conocimiento muy grande y ahí estuvo el secreto de las buenas campañas que hicieron. Este es un nuevo América, con Julián con Kevin que te dan otras variantes y creo que tenemos jugadores de más jerarquía. Este equipo pretende ir ganando variantes y experiencia. Tal vez aún no tenemos este nivel colectivo de torneos anteriores, pero para allá vamos”.