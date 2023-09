Incidentes que se han dado en la Liga MX por violación al reglamento en la Liga MX

El primer caso polémico fue el de Gerardo Espinoza. El ex técnico de la selección mexicana sub 23 renunció a su cargo para tomar la dirección técnica del Puebla. Sin embargo, pasó por alto el hecho de que el reglamento establece que si diriges a una selección no podrás tomar un equipo ese mismo semestre, por lo que simplemente se quedó como el perro de las dos tortas.

Un par de días después, el Puebla nuevamente cometió un error que le costó una victoria deportiva. El pasado 1 de septiembre, el auxiliar Luis Noriega salió a la banca cuando nunca estuvo registrado en la hoja de alineaciones, por lo que los camoteros terminaron perdiendo el juego en la mesa ante Xolos cuando lo habían ganado en la cancha.

Pero la cosa no ha quedado ahí. Hace un par de semanas, los Rayados de Monterrey también cometieron un error básico al registrar al Tecatito Corona con el número 16 cuando ese número ya lo había utilizado Celso Ortíz al inicio del campeonato. La situación no pasó a mayores y simplemente fueron sancionados económicamente.

Por último, el caso de Joaquín Esquivel ha sido el más reciente, pero también el más inverosímil. Por una “deficiencia en el sistema”, la Comisión Disciplinaria no tomó en cuenta las amarillas que había recibido con Necaxa y lo dejó salir a la banca contra Chivas cuando reglamentariamente debía estar suspendido.

Habría ALINEACIÓN INDEBIDA de Mazatlán en el partido contra Chivas 🚨



Joaquín Esquivel acumuló 5 tarjetas amarillas, en teoría estaría suspendido pero está en la banca en estos momentos…



Vía @GuzmanGasso pic.twitter.com/Pdn64Fjhq1 — David Medrano Mora (@deividmedrano) September 27, 2023

Ante todos estos casos de violaciones al reglamento, Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación, dejó en claro que tienen mucho trabajo por delante: “Es un tema relevante que hay que revisar ciertamente. No solo es como se aplicar el reglamento. Hay que revisar el reglamento de fondo. Nosotros vamos llegando y lo vamos a hacer. Nos vamos a meter a revisar el reglamento de fondo”