Turco se cerró las puertas para volver al América; afición de las Águilas explota en redes sociales

El entrenador de Pumas, Antonio Mohamed se desató en la cancha del Estadio Azteca al hacer polémicos gestos durante el Clásico Capitalino, el cual terminó 1-0 a favor del América. Sin embargo, dicho resultado fue muy criticado por el estratega auriazul.

Una de las señas que hizo fue que el conjunto de Coapa le había pagado al árbitro para que marcara jugadas a su favor, entre ellas el tiro desde los once pasos que cobró ‘Cabecita’ Rodríguez, el cual fue atajado por el portero de Pumas, pero luego de un remate fue que se abrió el marcador.

Que no se te olvide también…

Que esta es la segunda vez que el Turco Mohamed se va con la cola entre las patas antes de que el partido terminara! pic.twitter.com/lKOoxR4tZG — El Huarache Veloz! (@cesarhero9) October 1, 2023

Sin embargo, aunque durante el partido hubo varios enfrentamientos entre los jugadores de América y Pumas, dicha acción por parte del estratega azulcrema fue la que más llamó la atención. Fue así que en este último conato, Henry Martín habló al respecto al finalizar el encuentro.

#América | ROBO descarado a las águilas, le anularon el gol a Henry Martín contra #Pumas ¡Increíble!

Nuestro arbitraje y nuestros operadores del VAR están en pañales. pic.twitter.com/xlMkdngHTp — Vladimir García (@VladimirGarciaG) October 1, 2023

“El partido no acaba y abandona a su equipo, se está yendo, pasó junto a nosotros y empieza a hacer señas de que se pagó, se amañó el partido y si hay video no sé si pueda hacerse algo. Lamentable porque se mancha el juego cuando ellos se plantaron bien en la cancha, hicieron un gran partido y hay que saber perder. Él queda mal, se exhibe solo. No me gustaría hablar mucho de eso porque respeto al señor, a su trabajo, su carrera, pero lo que hizo es una falta de respeto para el partido porque no fue lo que sucedió”, declaró Martín.