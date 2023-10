Barcelona, sin brillo, pero ganó de visita en Porto

Sin brillo, pero con un premio grande. Así se regresó Barcelona de Portugal, donde este miércoles derrotó 1-0 al Porto, sin Jorge Sánchez, gracias a un solitario gol de Ferrán Torres.

El defensa mexicano no ha tenido muchos minutos con los Dragones. El DT, Conceicao no le ha dado mucho vuelo al ex del Ajax y América y hoy tuvo que ver la derrota de su equipo desde la banca.

El partido fue muy cerrado en el primer tiempo, sin muchas emociones y todo se rompió cuando un error en la salida del Porto, le dejó la pelota a Gundogan, el alemán sirvió para Torres y este definió ante la salida del arquero.

Antes, la mala noticia para los catalanes fue que Robert Lewandowski salió lesionado por una dolencia en el muslo que podría ser más grave de lo esperado. El semblante del polaco no era nada esperanzador.

Para la vuelta del descanso, los lusitanos adelantaron filas y pusieron en jaque a la defensa blaugrana.

La polémica llegó cerca del final cuando el árbitro marcó penal a favor del Porto por una mano de Joao Cancelo, pero el VAR la revisó y echó atrás la decisión porque la infracción fue fuera del área.

Minutos después, Taremi marcó de tijera un golazo, pero estaba en fuera de juego, apenas adelantado y tampoco subió la anotación al marcador.