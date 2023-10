Fernando Quirarte: “Hay jugadores que le tienden la cama a los entrenadores”

Luego de que se diera a conocer que la Copa del Mundo 2030 se llevará a cabo en seis países y tres continentes, Fernando Quitarte aseguró que está en desacuerdo con este nuevo formato. España, Marruecos y Portugal albergarán la justa mundialista, pero tres partidos inaugurales se realizarán en Uruguay, Argentina y Paraguay.

“Chocolate con leche, chocolate con vainilla, o sea una revoltura y para mi una locura total. A mi en lo personal no me gusta el formato. La verdad a mi no me gusta la forma en la que se está presentando”, indicó el exdefensa de Chivas.

Respecto a las 48 selecciones que participarán en la competencia Quitarte aseguró que para la próxima justa mundialista se tienen contempladas ciertas selecciones, posteriormente irán aumentando solo por cuestión de hacer puros negocios.

“Ahorita son 48, después van a ser 50, la verdad no sé cuál es la razón, los fundamentos que tengan, pero algo habrá de fondo para que se haga (puro negocio), qué bueno que lo dijeron ustedes”, agregó.

Por otra parte, habló sobre la mala racha que atraviesa Chivas en lo que va de la competencia, pues actualmente a sus jugadores les ha costado trabajo consolidarse o dejar huella en el cuadro rojiblanco.

“Se le complica a Chivas comprar jugadores y cuando llegan se equivocan algunas como ahorita que es el caso. Tuve la fortuna de conocer a Veljko Paunović, me causó una buena impresión. Hoy creo que lo que se está haciendo a nivel directivo es tomar el sartén por el mango, antes había muchas complacencias y era un despapapaye”, señaló.

Asimismo, mencionó que ante la falta de buena comunicación entre jugadores y entrenadores, es que luego le juegan mal al técnico y probablemente en el Rebaño esté pasando esta situación y por eso arrastra una mala racha en lo que va del Apertura 2023.

“Hay jugadores que le tienden la cama a los entrenadores, no nos hagamos tontos. Yo siento qué está pasando algo, qué puede ser, a lo mejor ya hay esa comunión que había con Paunović cuando llegó”, concluyó.