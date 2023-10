Michael Jordan, primer deportista en ser parte del listado de las personas más ricas en Estados Unidos

Michael Jordan entró a la lista de Forbes como el primer deportista en colocarse entre los 400 más ricos de los Estados Unidos después de vender sus acciones de Los Charlotte Hornets, equipo de la NBA, en donde el acumulaba la mayoría, esto en el módico precio de 3 mil millones de dólares.

Acompañado también, por supuesto, de la fortuna que amasó a lo largo de su carrera como basquetbolista profesional, donde además de sus exorbitantes sueldos, que le dieron el lujo de decirse el mejor pagado en las temporadas 97 y 98, entraban sus icónicos patrocinios millonarios con marcas como Gatorade, Nike y McDonald´s, mismas que lo posicionaron como uno de los atletas más mediáticos y productivos económicamente de todos los tiempos.

Sin embargo, lo que le permite estar en la selecta lista fue su reciente transacción con la que sigue demostrando ser un hombre competitivo dentro y fuera de las canchas, con un talento innegable tanto para su deporte como para los negocios.

“Mi carrera en el baloncesto me brindó muchas oportunidades, pero siempre he trabajado arduamente y he tomado decisiones inteligentes en los negocios. Estoy agradecido por todo lo que he logrado”, explicó Jordan al ser cuestionado sobre el ser parte de la lista de las personas más ricas en Estados Unidos.