Barby Juárez reveló que sufrió abuso sexual y lo terminó dejando en el olvido

En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, la ' Barby’ Juárez se sinceró dando su lado más noble declarando entre muchas cosas su opinión sobre su participación en la casa de los famosos, sin embargo, entre las respuestas que otorgó mencionó que en su momento sufrió abuso sexual por parte de una persona.

Ante ello, la boxeadora mexicana y ex participante del reality de la Casa de los Famosos se pronunció al respecto dando a conocer un lado que pocos habrían notado, externo a los reflectores públicos, e inclusive aclaró que se siente por dentro dolida por el suceso y a la par la hace más fuerte.

Barby Juárez . Foto: Getty Images Ampliar

“Sí, aunque a veces me cuesta (hablarlo) porque me dicen ‘lo dices muy natural’ y digo ‘sí’ porque fue algo que simplemente… creo que tenía demasiados problemas en la casa con la situación que estaba viviendo. No me di el tiempo de llorar o sentirme mal, simplemente cerré las cosas”.

¿PORQUÉ NO AVISÓ A LAS AUTORIDADES?

De igual forma, ‘Barby’ expresó su sentir al declarar el porque no avisar a las autoridades ante un abuso sexual que había sufrido, y esto mencionó:

“Perdonar, porque no estaba perdonándolo a él, me estaba perdonando a mí, porque sentí que me puse en esa situación que debí haber evitado, pero son situaciones en las que andamos caminando y tratamos de seguir adelante. Quise quererme más yo que odiar ese momento, simplemente lo cerré”.

Mariana Barby Juárez . Foto: Getty Images Ampliar

Finalmente, la boxeadora mexicana expresó que hasta la fecha el abusos sexual que sufrió nunca le afectó, por ende, hasta la fecha sigue trabajando duro hacía adelante. Asimismo, hay que destacar que es un claro ejemplo de superar la adversidad en todo momento para luchar por los sueños y metas establecidas.