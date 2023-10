Estadio Azteca albergaría el partido inaugural del Mundial 2026

Luego de que se diera conocer de que México, Estados Unidos y Canadá serán los anfitriones de la Copa del Mundo 2026, el histórico Estadio Azteca será el recinto afortunado de poder ser testigo para el encuentro inaugural de la justa mundialista.

Y es que de acuerdo con información del periodista John Sutcliffe, el Estadio Azteca será la sede para el partido inaugural, luego que en la Copa del Mundo de 1970 y 1986 también fuera sede mundialista e incluso abriera sus puertas para que en el Coloso de Sant a Úrsula se disputara una final.

Y es que para el Mundial 2026, el Estadio Akron, el BBVA y el Estadio Azteca son los recintos que albergarán 10 encuentros de dicha justa mundialista. Cabe mencionar que desde que se dio a conocer de que el Estadio Azteca sería sede para la Copa del Mundo, se habló se que empezarían trabajos de remodelación justo para que esté en buenas condiciones para dicha competencia.

De acuerdo a información de @espnsutcliffe de ESPN, el estadio Azteca albergaría exclusivamente el partido inaugural del mundial de 2026. pic.twitter.com/m2Nwk710zL — Luis Fernando Ortiz ⚽ (@luisferop13) October 16, 2023

“Hoy me decía una fuente, 90% que SoFi Stadium no será sede del Mundial, y me dicen que la Copa del Mundo se va a inaugurar en el Estadio Azteca un día a las tres de la tarde”, mencionó John Sutcliffe.