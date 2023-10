Chávez Jr. ‘menosprecia’ la carrera de su papá al decir que peleaba con taxistas

Julio César Chávez JR nuevamente se encuentra en una polémica. Y es que el hijo del histórico boxeador mandó un mensaje con el que menospreció la larga trayectoria de su padre al asegurar que no se encontró con grandes rivales arriba del ring e incluso se atrevió a decir que quizás eran taxistas con los que peleó.

Fue en el canal de YouTube, El Boxglero, donde el Chávez Jr se expresó sobre los rivales que tuvo su padre, pues más allá de hablar de su propia trayectoria, lo que más llamó la atención fue la forma en la que se expresó de los contrincantes del legendario del box: “Oye, si a eso me dedico, soy el mejor… Aunque mi papá tenga el récord de 90 y 89-0, pues a lo mejor fueron taxistas (sus rivales)”, expresó Chávez Jr.

Luego de dichas palabras, el hijo del legendario del box quiso corregir su error al enfocarse en su propia trayectoria; sin embargo, el daño ya estaba hecho y ya no había marcha atrás, por lo que inmediatamente empezó a hablar sobre su trayectoria: “Yo soy yo, yo he hecho box con todo el mundo y aparte soy hijo de una gran leyenda, la leyenda que continuó a sus casi 40, 50 años”, agregó.

Cabe mencionar que en los inicios de Julio César Chávez sí enfrentó a rivales con poca experiencia, pues incluso el propio exboxeador a hablado al respecto, pues cuando comenzaba a tener sus primeros enfrentamientos arriba del ring no tenía la misma pasión que poco a poco lo llevó a dejar su legado. Sin embargo, un taxista sí estuvo cerca de truncarle su carrera.

“Estuve a punto de retirarme. Ese taxista, Andrés Félix, era un peleador muy experimentado, un peleador que me llevó a la distancia, lo noqueé en el sexto round, pero me cansé tanto, me agoté tanto que dije ‘ya no vuelvo a pelear’, afortunadamente pararon la pelea y gané, quise seguir peleando, pero si hubiera perdido me hubiera retirado definitivamente”, expresó el exboxeador.