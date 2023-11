América tendría a Diego Valdés y Brian Rodríguez antes de lo esperado

¡Las Águilas sueñan en grande!. América entra a la etapa más importante de su histórica temporada. Ya con el liderato y boleto en mano a la Liguilla, al equipo de Jardine le esperan casi 3 semanas de parón antes de arrancar la fiesta grande, lo cual, significa más tiempo de recuperación para dos de sus figuras.

Y es que este miércoles, W DEPORTES pudo saber que, hay esperanzas en Coapa de que, tanto Diego Valdés como Brian Rodríguez, estén antes de lo esperado de sus respectivas lesiones y los dos sudamericanos podrían estar listos para diferentes etapas de la Liguilla.

Primero el tema del Chileno, que se rompió con su selección en la última fecha FIFA y no hay jugado desde entonces. La idea era tener al #10 trabajando ya con balón, hasta mediados de mes, sin embargo desde el lunes ya se le ha visto en campo y todavía con un colchón amplio para ponerse a punto, es casi un hecho que Diego estará para los Cuartos de Final.

En el caso de Brian, la situación lucía mucho más grave de lo que al final fue. Ese golpe de Jesús Gallardo lo sacó de la parte final del torneo y aunque sí hubo una cirugía, la recuperación puede ser rápida y de acuerdo a sus últimos exámenes, hay esperanza de que el uruguayo esté listo para volver los primeros días de diciembre, es decir, para las Semifinales, en caso de que las Águilas lleguen hasta dicha etapa.

Por ahora, Jardine no tiene prisa y mientras sus dos figuras se recuperan, tanto él como la directiva, analizan posibilidades para no parar al equipo por completo en los 17 días que estarán sin actividad. Entre Fecha Fifa y Play In, el líder general tendrá un parón importante de actividades.

No se descarta uno o dos juegos amistosos contra equipos de la Liga de Ascenso o contra otro club que vaya directo a Liguilla.