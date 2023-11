Óscar de la Hoya provoca a Canelo Álvarez y asegura que Benavidez lo noquearía

En lo que va de la trayectoria de Saúl Álvarez, nunca ha sido noqueado; sin embargo, Óscar de la Hoya apareció para hablar sobre uno de los boxeadores que no se han podido enfrentar al ‘Canelo’. Se trata de David Benavidez, quien tiene las posibilidades de derrotar vencer al tapatío y por miedo no se ha podido dar esta batalla.

“Benavidez es un monstruo, por eso le dicen el Monstruo Mexicano. Yo creo que, si hoy pelean, al Canelo lo noquean. Voy a hablar como experto y no con sentimientos de ‘odio a Canelo’ o ‘apoyo a Benavidez’. La cosa es así, David Benavidez lanza un promedio superior a 55 golpes por round, mientras que Canelo y (Jermell) Charlo en su pelea reciente lanzaron un golpe en el primer round”, comentó el Golden Boy en Fight Hub TV.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMLO otorga abanderamiento a delegación mexicana para los Juegos Parapanamericanos 2023

Por otra parte, Óscar de la Hoya reconoció que Canelo Álvarez por algo goza del título de Campeón Mundial Indiscutido de los Supermedianos y podría sacar ventaja ante Benavidez; sin embargo, si de pronósticos se trata, el exboxeador le daría su voto de confianza al Monstruo.

“Si algo tiene Canelo es que tira bombazos con la derecha y no estoy tan seguro de la quijada de Benavidez. Si Canelo le da uno de esos golpes, se acabó todo para Benavidez. Ya si me preguntas un pronóstico, para mí, hoy el favorito sería Benavidez sobre Canelo porque es más joven, es fuerte, versátil y lanza muchos golpes; Canelo últimamente no luce tan contundente y tira menos impactos”, agregó.