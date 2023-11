Erik Lira sobre la eliminación de Cruz Azul: “Es doloroso, es un momento de mier...”

En conferencia de prensa Erik Lira habló sobre el mal momento por el cual atraviesa Cruz Azul, pues no logró salir del fondo de la tabla e incluso está muy cerca de despedirse del torneo de la peor manera.

“Es un momento muy doloroso para todos, no solo para los trabajadores, para todos los que estamos diario en el club, porque es un fracaso total, no hay palabras, no hay excusas, le ponemos el pecho a las balas, tratemos el domingo de ganar por la gente que siempre está apoyándonos”, comentó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TAS falla a favor de Puebla y le devuelve los tres puntos que había perdido ante Tijuana

El mediocampista mostró su molestia sin problema alguno y a pesar de que habló sobre el esfuerzo que da todo el equipo, desafortunadamente los resultados no fueron a su favor, por lo que cada uno de ellos busca salvar el barco y el equipo pueda mostrar otra versión.

“Es un momento de mierda la verdad, no sé si hay que rescatar algo, que todos entrenan, ocho de la mañana estamos acá, en el gimnasio, las putizas. La posibilidad era mínima, estábamos ilusionados, todavía no acaba, queda un partido, se vienen cambios y hay que aceptarlo”, agregó.

MUY DIRECTO 🚨🚨🚨



Erik Lira habló sobre la eliminación matemática que se vive en este Apertura 2023.



🗣️ | "Es un momento de mier$&#". #ConectamosTuPasión🎙️



📹 | @GuzmanGasso pic.twitter.com/2V1Ih543Q4 — W Deportes (@deportesWRADIO) November 9, 2023

Finalmente, a pesar de que reconoció que trabajan previo a cada encuentro, Lira hizo hincapié en que cada uno de los que forman Cruz Azul deberán de hacer un análisis; “Los responsables somos todos, Cruz Azul no es una persona, somos miles de trabajadores, si cada quien desde su trinchera y trata de dar lo mejor de sí es de todos, utileros, nutrición, debemos hacer un análisis individual”, concluyó.