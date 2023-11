Sebastián Saucedo denuncia racismo por parte de la afición de León

Este domingo León y Juárez se vieron las caras como parte del compromiso de la Jornada 17, en la que los panzas verdes se jugaban el todo para permanecer en el play-in del Apertura 2023. Sin embargo, para el equipo fronterizo, el juego no terminó de la mejor manera, ya que luego de despedirse de la presente campaña, uno de sus jugadores fue víctima del racismo.

Se trata del extremo Sebastián Saucedo, quien a través de sus redes sociales habló de los malos compartimentos que tuvo la afición de León. Asimismo, se manifiestó sobre las decisiones arbitrales, en las cuales le tocó recibir el cartón rojo y abandonar el juego al minuto 69.

“Quiero empezar en aclarar dos cositas. Una, hoy me fui expulsado con una roja que no tiene nada que ver con expulsión. Reclamar y gritar ‘Es un codazo’ jamás es roja. Me quiere dar amarilla adelante por reclamación pero nunca insulté”, se lee en las redes sociales del jugador de Juárez.

“Permito todo tipo de insulto como aficionado, pero el racismo es una cosa. Yo soy mexicano igual que todos ustedes pero gritarme PU** NE*** CHANG* eso jamás lo permito”, agregó.

🚨 Sebastián Saucedo, jugador de Juárez, denuncia insultos r*cistas por parte de aficionados del Club León. #Fieramanía pic.twitter.com/tFKji3QrjA — Fieramanía (@FieramaniaMX) November 13, 2023

Cabe mencionar que aunque el jugador ya hizo públicas sus declaraciones, hasta el momento ni el equipo de León ni su propio club se han manifestado al respecto, ya que el propio Sebastián Saucedo reconoció la derrota del cuadro fronterizo, simplemente este tipo de comportamientos hacia su persona no lo va a permitir.