Marco Antonio Ortiz será el árbitro encargado de pitar la Ida de la Final

El silbante de 35 años de edad será el encargado de mediar las acciones en el Estadio Universitario. Debutó en el Apertura 2015 con solo 27 años. En apenas su segundo torneo, el Clausura 2016, fue considerado para pitar su primera liguilla.

Marco Antonio Ortiz ha sorprendido a propios y extraños con sus buenas actuaciones, hecho que lo ha llevado ya a pitar 5 finales de la Liga MX contando la de este Apertura 2023.

La primera vez que estuvo en un encuentro por el título, fue en el Clausura 2019 cuando pitó la Final de Ida entre Tigres y León. Dos años más tarde se encargó de la Final de Vuelta entre Atlas y León, encuentro que, hasta ahora, el silbante subraya como su mejor momento.

También fue requerido para las dos finales de ida del 2022: Atlas vs Pachuca y Toluca vs Pachuca. Y ahora, en el Tigres vs América, el “Gato” Ortiz intentará seguir la inercia positiva en esta clase de duelos.

Con esta designación Marco Ortiz rebasa a árbitros como Francisco Chacón y Mauricio Morales, en el listado de silbantes con más finales. Con casi 10 años más de carrera por delante, sueña con alcanzar al árbitro con más finales en la historia, el cual es ni más ni menos que Armando Archundia con 14.