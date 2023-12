Champions League: Quedaron definidos las cruces de Octavos de Final

Entre los duelos más atractivos se encuentra el Barcelona vs Napoli. A pesar de no vivir sus mejores momentos en cuanto a resultados recientes, los actuales campeones de España e Italia protagonizarán un enfrentamiento de clubes importantes a nivel continental.

En otros partidos llamativos, una sorpresiva Real Sociedad se medirá al Paris Saint-Germain, mientras que Real Madrid se verá las caras con el RB Leipzig.

El “Cholo” Simeone, por su parte, visitará a su antiguo club de su etapa como futbolista, cuando el Atlético de Madrid se enfrente al Inter de Milán.

El resto de los enfrentamientos son: PSV vs Borussia Dortmund, Manchester City vs Copenhagen, Bayern München vs Lazio y Porto vs Arsenal.

La etapa de octavos de final de Champions comenzará el 13 de febrero y finalizará el 13 de marzo.