Julio César Chávez Jr. arremete contra su padre: “Si me pasa algo es por culpa de mi papá y de Frida” / Al Bello

Una vez más Julio César Chávez Jr. dio de qué hablar luego de que en redes sociales arremetiera contra su padre. Y es que ante los altibajos que ha tenido el hijo del exboxeador en su vida personal, fue que si su integridad física llegara a estar en riesgo, tanto su exesposa como su padre serían los culpables.

“Si me pasa algo es por culpa de mi papá, de Frida, y de la muchacha que está aquí porque ellas fueron las que hicieron esta cosa, que se tiran en la noche, pero se fueron y los muchachos que trajeron me hackearon el teléfono.

“Así me hicieron la otra vez igual, Frida mandándome al peruano con la medicina que me dieron también para que me pusiera mal, ¿me explico? Entonces a ella le conviene por la demanda que va a hacer, porque sabe que hace todo mal”, agregó.

Y es que la razón por la cual acusa al histórico exboxeador y a su esposa es porque de acuerdo con las declaraciones de Chávez Carrasco es que en ocasiones pasadas se han ido contra el hijo expugilista y dichas acciones lo hacen sentir vulnerable.

“Esto es prueba correcta de que está utilizando gente y que trae todo envuelto en ese ambiente, me explico, entonces es lo que le dije a la oficial, ayer, Luna. He querido, pero ya no le pudo marcar de mi celular”, señaló.