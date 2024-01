Premios The Best: ganadores y ganadoras de los premios FIFA / Joe Maher - FIFA

Para empezar, de forma completamente inexplicable, Lionel Messi se quedó con el premio al mejor futbolista del año por encima de Erling Haaland y Kylian Mbappé. El astro argentino superó lo hecho por el delantero noruego que ganó todo con el Manchester City y también al atacante francés que metió goles a racimos con el Paris Saint Germain.

En cuanto a la rama femenil, la campeona del mundo con la selección española, Aitana Bonmatí, ganó el premio a la mejor jugadora del año superando a su compatriota Jennifer Hermoso y a la colombiana Linda Caicedo.

Por otra parte, los mejores técnicos del 2023 fueron Pep Guardiola por lo hecho con el cuadro Cityzen y Sarina Wiegman, entrenadora de la selección de Inglaterra.

Finalmente, Ederson Moraes se quedó con el premio del mejor portero del mundo, al mismo tiempo que Mary Earps lo ganó en la rama femenil.

Vale la pena mencionar que en esta gala también se dio a conocer el 11 ideal del año y lo conformaron: Thibaut Courtois en la portería, Kyle Walker, Ruben Dias y John Stones en la defensa, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva y Jude Bellingham en la media cancha y por último, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinicius Junior y Lionel Messi en la delantera.