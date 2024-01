Guillermo Almada: Dolió no ser técnico de la Selección Mexicana, pero hay que estar enfocados con Pachuca

Guillermo Almada entrevista exclusiva AS en W

Guillermo Almada fue uno de los invitados de lujo para darle la bienvenida al nuevo proyecto llamado: AS en W. El actual técnico del Pachuca destacó que le dolió no poder ser el elegido para dirigir a la Selección Mexicana sabiendo que estaba pasando por su mejor momento.

“Cuando no me seleccionaron con México, dolió un poco; la Selección Mexicana es atractiva para cualquier entrenador, ahora yo tengo un compromiso con Pachuca, hay que respetar el proceso; campeones con los Tuzos (2022), se fueron jugadores y tuvimos que armar el equipo de cero”, destacó Almada para AS en W.

Además, dio su punto de vista sobre el accionar del futbolista mexicano para poder llegar a sobresalir en cualquier balompié del mundo, ya que para él, la confianza y la mentalidad son situaciones que le hacen falta al jugador azteca para poder triunfar.

“Al jugador mexicano le cuesta mentalmente, le falta un poco de confianza para que pueda sobresalir; caso distinto a lo que pasa con cualquier jugador argentino y uruguayo, ellos mismo tienen confianza y destacan”, concretó Guillermo.

De igual forma el estratega de los Tuzos destacó que Chiquito Sánchez tuvo ofertas jugosas para poder llegar a jugar en el futbol europeo, sin embargo, este último termino desechando la oportunidad para poder seguir triunfando con Pachuca, e inclusive elogió que es un jugador distinto con mucho talento, de esos que no hay en el futbol azteca. Asimismo, habló de Salomón Rondón, el delantero estrella venezolano que rechazó un sin fin de ofertas de todos lados del mundo por optar jugar con los Tuzos.

“Chiquito Sánchez tuvo ofertas de Europa pero no aceptó, él tiene una calidad muy buena que casi no hay en el fútbol mexicano. Costó retomar la confianza de los jugadores jóvenes, pero, ahora que vino Salomón Rondón es un delantero espectacular; tenía opciones en otros lados pero optó por jugar con los Tuzos”, dialogó Almada para AS en W.

Por último, habló sobre la posible incorporación de Andrés Guardado a Grupo Pachuca para fichar con el León, a lo que Almada responde que le gustaría tenerlo entre las filas de sus Tuzos, no obstante, dijo que para él, el ‘Principito’ a pesar de tener 37 años, tiene un talento increíble para darle pausa al partido.

“Si me gustaría tenerlo (Guardado) en los Tuzos, un jugador como él te generaría mucha pausa y experiencia en el fútbol mexicano”, finalizó Guillermo Almada para AS en W.