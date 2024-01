Shaggy Martínez: “Sentí una presión estar en Cruz Azul por el tema de todas la finales”

Joaquín Martínez puso ir consolidando su carrera poco a poco, siendo Cruz Azul el último equipo con el que militó en la Liga MX. Y es que luego de que poco a poco se fue ganando la confianza de los entrenadores, Shaggy logró sumar minutos en el terreno de juego, en el que lo toco ser parte las famosas ‘cruzazuleadas’, las cuales quedaron en el pasado pues logró consagrase campeón con la Máquina.

“Llegué a Cruz Azul, en el primer torneo nos va bien, llegamos a Semifinales, le ganamos a Pumas 4-0 en el Azteca, donde pudieron ser cinco o seis (goles) que no los hicimos y que en CU en el primer tiempo pasan cosas que solo pasaron en ese partido y no volvieron a pasar en ningún otro. Nos sacan el partido y por posición en la tabla nos sacan. Fue un fracaso gigante para Cruz Azul, donde sentí al realmente la presión por estar en Cruz Azul por el tema de todas las finales”, declaró en entrevista con W Deportes.

Sin embargo, pese a los malos momentos que tuvo la Máquina, luego de que Robert Dante Siboldi dejara su cargo como entrenador celeste, posteriormente llegó Juan Reynoso, un viejo conocido en La Noria y que además a su regreso, le bastó solo un torneo para terminar con la larga sequía de títulos en la que Shaggy Martínez también tuvo la fortuna de ser campeón.

“Nos sirvió ese 4-0, esa eliminación, ese fracaso para el siguiente torneo hacer las cosas bien en donde conseguimos 12 victorias consecutivas, donde tres equipos en toda la historia de la Liga lo han conseguido. Se hace historia de una manera importante, donde das un golpe de autoridad diciendo que eres Cruz Azul, quedas campeón en donde me tocan jugar 16 partidos de 17, me toca estar en los 12 que se ganan. En Liguilla me toca estar en tres partidos, en la final me toca entrar, quedas campeón y quedas en la historia del club que al final del día era el objetivo principal de Morelia para Cruz Azul, un objetivo mío y creo que de todos los jugadores que llegan a Cruz Azul”, agregó”, agregó.

Respecto a los entrenadores que pasaron por el banquillo celeste y el cambio constante de jugadores, Martínez considera que es importante mantener una base de elementos que de verdad sean pieza clave en el equipo: “Creo que es importante mantener una base en el tema futbolístico y voy a traer tres, cuatro refuerzos que de verdad vengan a sumar. Mi forma de pensar es crear una competencia interna de calidad, de esfuerzo que al final del día el esfuerzo tiene que ser siempre, eso no es negociable, y no va a ser negociable nunca en ningún equipo, en ningún lado según mi punto de vista”, concluyó.