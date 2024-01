Filtran ‘fuerte’ mensaje de Joao Rojas contra el Tano Ortiz, tras su salida de Rayados

Con la llegada de Gerardo Arteaga a Monterrey, Joao Rojas termina su vínculo laboral con La Pandilla; sin embargo, su salida generó polémica luego del mensaje que se filtró en el grupo de WhatsApp que tiene el club con sus jugadores de la presente temporada.

En dicho mensaje Joao Rojas se dirige hacia sus compañeros a utileros del equipo; sin embargo, lo que más llamó la atención fue la forma en la que se dirigió al entrenador Fernando Ortiz: “Hola amigos. Me despido con la alegría de siempre, auténtico desde el día que me conocieron. Me llevo grandes anécdotas y amigos, tipos que son harta pelota, utileros, doctores, mis madrinas de cocina y los directivos, unos caballeros ejemplares”, escribió el atacante.

El sudamericano no se guardo nada ante sus compañeros y señaló al Tano Ortiz de haberlo humillado y sobre todo no haberle dicho directamente que ya no entraba en planes del equipo para el Clausura 2024, por lo que después del mensaje quedó claro de que el jugador y el entrenador no quedaron en buenos términos.

“Me despido de todos, incluso del DT que me dijo hace seis meses que me iba a sacar, faltándome al respeto de una forma que hasta lo considero humillante. Por eso, este mensaje va aquí, para todos, así como lo hizo en el camerino. Qué bueno que de frente puedo decir lo que pienso, con los huevos grandotes que tengo desde que nací, los mismos que le faltaron para decirme a la cara que me tengo que ir. Abrazo, los quiero y que Dios los guarde siempre”, agregó.