Video: Miguel Herrera e Iván Alonso se dicen de palabras en los vestidores del Estadio Ciudad de los Deportes

Miguel Herrera (DT de Tijuana) y Iván Alonso (Director Deportivo Cruz Azul), se dijeron de palabras dentro de los vestidores del Estadio Ciudad de los Deportes, ante polémicas en programas de televisión.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Leo Suárez no tiene cabida en América y está cerca de llegar a Pumas

Este suceso se dio a conocer dentro del encuentro entre Cruz Azul vs Tijuana correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2024, cuando futbolistas y técnicos de ambas escuadras se fueron a sus respectivos vestidores, sin embargo, el Director Deportivo de la Máquina, Iván Alonso, interceptó al Piojo Herrera para reclamarle su opinión sobre el estratega celeste Martín Anselmi.

Se hacen de palabras Iván Alonso, director deportivo de Cruz Azul y Miguel Herrera. La discusión se calentó bastante y estuvo cerca de irse a los golpes. Se armó el zafarrancho entre ambos en los vestidores del estadio pic.twitter.com/8h4RG2vV7j — Andrés Díaz (@AndresDiaz04) January 31, 2024

“No tienes respeto, ¿Qué no tienes memoria?, a mi no me conoces. Faltaste al respeto al entrenador y a nosotros. No te hagas el vivo”, se escucha en el video.

¿POR QUÉ SE DERIVÓ LA PELEA?

Cabe destacar que esta discusión habría sido por las palabras de Herrera mencionadas en el programa de Caliente TV, ya que mencionó que Cruz Azul traía a un técnico ‘Pinche’ haciendo referencia a Martín Anselmi.

Iván Alonso y Miguel Herrera diciéndose de palabras Ampliar

Además, señaló el ‘Piojo’: “Sí voy, pero permítanme porque ahorita estoy jugando. Imagínate la mamada”.

🚨 ¡ÚLTIMA HORA! Miguel Herrera e Iván Alonso se encararon dentro de los vestidores y casi llegan a los golpes.



Así se vivió la tensión entre ambos cuerpos técnicos y directivas después del partido en el Azul 🏟️



(🎥: @javiercardoson) pic.twitter.com/RYjRAGVxDO — AS México (@ASMexico) January 31, 2024

Es por ello que ante las polémicas declaraciones del actual técnico de los Xolos, Iván Alonso optó por reclamarle al estratega mexicano al finalizar el partido en el Estadio Ciudad de los Deportes.