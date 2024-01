Xavi Hernández responde tras las declaraciones de Rafa Márquez de dirigir al Barcelona

Previo al encuentro que sostendrán el Barcelona y Osasuna en el marco de la Jornada 20 de LaLiga, Xavi Hernández fue cuestionado sobre las declaraciones que dio Rafa Márquez, luego de que se le preguntara si le gustaría llegar al banquillo blaugrana, después de que el actual estratega deje su cargo.

“Es un amigo y puede ser que se le sacasen de contexto sus palabras o que se expresase mal. Es lícito que se prepare. Yo no soy quién para decir quién debe ser el entrenador del Barça”, declaró Xavi Hernández.

Por otra parte, Xavi Hernández aseguró que la decisión que tomó por dejar su cargo como entrenador del Barcelona se debe a que más allá de los altibajos que ha tenido el cuadro culé, también se debe a que psicológicamente está agotado. Cabe mencionar que los técnicos ya más experimentados como Pep Guardiola y Ernesto Valverde le hicieron saber al exjugador que desafortunadamente el clu blaugrana no les dan el trato adecuado a los entrenadores.

“Así lo siento. Intento expresar lo que siento. Te hacen sentir que no vales a diario. Hablando con Pep ya me lo dijo. A Luis Enrique lo vi sufrir. Hablando con Valverde, lo mismo. Tenemos un problema en cuanto a la exigencia. No se disfruta. Parece que te juegas la vida en cada momento. Y por eso digo que es cruel. Y por eso me siento así”, agregó.

Sin embargo, a pesar de cómo se han dado las cosas en lo que lleva al frente del equipo, Hernández no descarta que más adelante tenga otra etapa como el Barcelona: “No descarto ser entrenador del Barça en el futuro. El Barça me tendrá para lo que me necesite y ahora no me necesita. Por eso tomé la decisión de marcharme a principio de temporada. Pero no lo descarto, en absoluto. Creo que es general. Dentro conocemos el relato. Pero creo que no se ha valorado lo suficiente. Eso se genera un desgaste. Ves que, hagas lo hagas, digas lo que digas, no se valorará. No es que no aguante la presión. Todo lo contrario. Nunca se va a valorar el trabajo que se está haciendo”, apuntó.