Cade Cowell, atacante de Chivas recibe nuevo apodo

En el partido de la Concacaf Champions Cup entre las Chivas del Guadalajara y el Forge FC, el delantero Cade Cowell anotó dos goles y una asistencia otorgándole medio boleto a su equipo para la siguiente ronda del torneo.

Durante la transmisión del programa La Última Palabra de Fox Sports, personalidades como Carlos Hermosillo, Rafa Márquez Lugo y Yayo de la Torre, propusieron un nuevo apodo para el delantero del Guadalajara tras su desempeño, refiriéndose a él como ‘He-Man’ o ‘He-Man Cowell’.

La mesa aludió a darle este sobrenombre derivado a su parecido físico con el personaje famoso de la década de 1980, He-Man de la serie “He-Man and The Masters of The Universe, transmitida entre 1983 a 1985.

🐐🇺🇸 "LOS TIEMPOS CAMBIAN: UN FUTBOLISTA DE GUADALAJARA HABLANDO EN INGLÉS"



La figura de Chivas hoy en Canadá, se llama Cade Cowell 🔥



🧐 ¿Es esperanzador, O ESPEJISMO?#LUP pic.twitter.com/TF7ztsQXcD — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 8, 2024

Cabe mencionar, que algunos aficionados en redes sociales utilizaban el apodo de ‘Cowboy’ o ‘Vaquero’ cuando se hablaba sobre Cowell, esto debido al estilo único de vestimenta del jugador del Rebaño Sagrado.