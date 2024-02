Se filtró un vídeo donde Luis García realiza críticas a su compañera en TV Azteca, Inés Sainz

Se revelo un video en redes sociales de hace uno años, de los promos del Mundial de Qatar 2022, en donde aparecen, Luis García, David Faitelson, José Ramón Fernández, y Christian Martinoli, en el dan sus opiniones sobre Sainz. Aunque, se sabe que este vídeo fue grabado sin el consentimiento de los personajes.

El ahora comentarista deportivo, Luis García no titubeó al expresar que, a pesar de los logros profesionales de Sainz, no la considera muy grata. Precisamente, fue quien comenzó con los juicios sobre su colega, afirmando que, aunque es una muy buena persona, no sabe trabajar en equipo, además de ser muy presumida.

También, Faitelson menciono que, “Eso viene incluido, sino no sería ella”. Siendo justamente él quien saco el tema cuando mencionó un encuentro con Sainz, y a partir de ahí, se desató una reflexión sobre la personalidad y el desempeño de la reconocida periodista.

Durante la charla, Luis también comentó sobre situaciones en las que Sainz presumía, con humor añadió, “Estás en el programa y dice ‘mira qué bien lo estoy haciendo’(en referencia a Sainz), a lo que García en un tono sarcástico dice, déjame en paz”, con respecto a lo que dijo de la periodista.

Inés Sainz ha ganado reconocimiento por su destacada labor periodística, especialmente en la cobertura de eventos deportivos como la NFL, entrevistas con personalidades como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi , Zidane, entre otras.