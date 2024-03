Jesse de Jesse & Joy hace a un lado la artisteada y debuta como basquetbolista en los Ángeles CDMX

El actual músico, compositor y artista Jesse Huerta, quien pertenece al famoso dúo Jesse &Joy, en diversas entrevista habría declarado que uno de sus grandes sueños era ser un basquetbolista profesional o inclusive jugar en la NBA, sin embargo, ahora su vida a dado un giro importante, ya que se convierte en nuevo jugador de Los Ángeles de la Ciudad de México.

A través de redes sociales, el equipo de baloncesto llamado Ángeles CDMX, anunció la incorporación de Jesse para ser parte del conjunto de cara al torneo de Cibacopa.

“¡Es oficial! Jesse Huerta se une al roster de los Ángeles CD México. Con un profundo amor por el básquetbol y habilidades impresionantes, Jesse está listo para demostrar su talento en las canchas transformando su éxito musical en victorias dentro de la Liga Chevron Cibacopamx”, comunicó los Ángeles CDMX en redes sociales.

¡Es oficial! @jesseboy se une al roster de los Ángeles CD México. Con un profundo amor por el básquetbol y habilidades impresionantes, Jesse está listo para demostrar su talento en las canchas transformando su éxito musical en victorias dentro de la Liga Chevron @cibacopamx. pic.twitter.com/VihUYYu4cf — Ángeles de México (@AngelesCDMexico) March 8, 2024

Cabe destacar que los propios aficionados al grupo musical Jesse & Joy habrían estado sorprendidos por la decisión de Jesse por formar parte de un equipo de basquetbol, ya que su carrera profesional ha sido exitosa en el mundo de la música.

No obstante, ahora con la oportunidad de jugar para Los Ángeles CDMX, Jesse podrá probar suerte y demostrar el talento que con 41 años intentará ser reflejado en las duelas.

Aquí te dejamos el momento donde nuestro querido @jesseboy debutó. 👏🏻🏀

Cortesía: Ángeles CDMX pic.twitter.com/gm0Xs1DO8z — Reforma Gente! (@reformagente) March 10, 2024

“Es algo que soñé toda mi vida, no dejé de apuntar por este sueño y me llena de emoción, sentimiento y responsabilidad. Me hace feliz debutar a nivel profesional en mi Ciudad de México”, declaró Jesse Huerta.