Leagues Cup: Conoce el calendario para la edición 2024; grupos, fechas y sedes

Este jueves se anunció el calendario de la edición 2024 de la Leagues Cup, donde clubes de la Liga MX y de la Major League Soccer (MLS) se enfrentarán para levantar el trofeo y catalogarse como el mejor club de la zona.

La edición previa no fue como esperaban los aficionados al futbol mexicano puesto que no pudieron ver a un equipo nacional en la final puesto que Monterrey se quedó en la fase de semifinales. El Inter de Miami fue el campeón de dicha edición, conjunto donde milita Lionel Messi.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: La afición del América aclama revivir el festejo de la ‘Macarena’

El torneo internacional iniciará este 26 de julio, donde competirán los 18 clubes de la Liga MX y los 29 de la MLS, se jugará en suelo canadiense y estadounidense por lo que no podremos observar a la estrella argentina en México.

El partido inaugural será entre el Atlanta United y D.C United (18:00 hrs, tiempo del centro de México), en el Mercedes-Benz Stadium, inmueble ubicado en Atlanta, Georgia.

Más tarde, el mismo 26, debutará un equipo mexicano, que será Pumas contra Austin FC en el Q2 Stadium (19:00 hrs, tiempo del centro de México). Pero todavía no termina ahí la actividad, habrán dos encuentros más: Xolos vs LAFC (21:00 hrs) y Seattle Sounders vs Minnesota United (20:00 hrs).

Cabe destacar los juegos más esperados del torneo, Tigres vs Inter de Miami (sábado 3 de agosto, 18:00 hrs), Monterrey vs Pumas (sábado 3 de agosto, 20:00 hrs) y el Chivas vs LA Galaxy (domingo 4 de agosto, 20:30 hrs).

Las ventajas de los equipos mexicanos

Conforme al ranking de la Leagues Cup, América, Monterrey, Chivas y Tigres contarán con el privilegio de ser “locales”, es decir que administrativamente tendrán la localía pero en regiones de los Estados Unidos determinadas por la propia organización.

También, las Águilas por ser los vigentes campeones de la Liga MX, clasificó automáticamente a los dieciseisavos, también contará con “privilegios de local hasta las semifinales”, en el estado de California, y debutará hasta el 9 de agosto, en el Estadio Snapdragon de San Diego.

¿En qué fechas se disputarán las fases finales?

Los dieciseisavos comenzarán a partir del 7 y concluirán el 9 de agosto. Los octavos arrancarán entre el 12 y 13 del mismo mes, mientras que los cuartos serán el 16 y 17. Para las semifinales, la fechas serán los días 20 y 21 de agosto. Por último, la gran final y el partido por el tercer lugar, se disputarán el sábado 25 de agosto.