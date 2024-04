Javier Aguirre: Mi familia le va al Athletic; me sacaron 16 apellidos vascos

Javier Aguirre es todo un espectáculo cuando habla en medio de una sala llena de periodistas, y en una nueva ocasión volvió a otorgar una conferencia de prensa para lo que será la Gran Final de la Copa del Rey: Mallorca vs Athletic Club; conferencia que se dio a conocer en el Estadio La Cartuja posterior al entrenamiento del equipo Bermellón.

Asimismo, primordialmente Aguirre tocó el tema de su familia ya que a pesar de ser mexicano, tiene familia española y reconoce que a pesar de ser estratega del Mallorca, la realidad es que su familia anhela que el Athletic Club pueda hacerse de la Copa del Rey puesto que tanto su familia como de su padre como de su madre, tienen 16 apellidos vascos.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Javier Tebas asegura que la Liga MX podría estar entre las mejores cinco del mundo

“En mi casa los he hecho dudar pero van con el Athletic. Se juntaron los de mi padre y mi madre y me sacaron 16 apellidos vascos. Recuerdo que en mi casa en México todo era del Athletic. Mis hermanos se quedaron siete años en Guernika y volvieron aún más del Athletic”, concretó Aguirre.

Los 16 apellidos vascos de Javier Aguirre.



💬 "Yo me quedaba con ocho y me mandaron los 16. Los ochos de mi papá y los ocho de mi mamá. Chúpate esa mandarina". pic.twitter.com/usJ8l0XqkG — Relevo (@relevo) April 5, 2024

De igual forma, la última vez que el Mallorca ganó una Copa del Rey fue en 2003; ahora de la mano de Javier Aguirre buscan volver a concretar este hecho sabiendo que será una final inverosimil, rispida y dificil pero no inalcanzable, ante ello el técnico mexicano destacó que será un bonito encuentro.

“No alcanza solo con ilusión o tranquilidad. Hay que jugar y jugar bien. No tener errores. El Athletic es el equipo que más balones roba en tu campo y más goles te marcan. Te roban y te hacen goles de todos los lados. Hay que hacer un partido casi perfecto. Con deseo y ganas no te alcanza, no es suficiente”, añadió Javier Aguirre.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Tata Martino pone al América en la Final de CONCACAF: Es el equipo favorito

Además, recalcó la firme ilusión que tiene el equipo para superar las adversidades y poder hacerse de una de las Copa más importantes de España, aunque recalca que el Athletic no será un rival para nada endeble, sin embargo, para él y para los jugadores lo único que les queda es concentrase, divertirse, para tocar la gloria eterna.

“El equipo está muy bien. Ilusionadísimo. Si Omar no está bien no estará en el banquillo de mañana. La tercera no te la contesto porque no me acuerdo... Queremos ser campeones. No va a ser fácil. Tiene 25 puntos más que nosotros en Liga, pero siempre hay un pero y nosotros nos jugamos un título y lo queremos”, selló el estratega mexicano.

😂 Aguirre siendo Aguirre antes de la final de Copa. pic.twitter.com/jlo0ONRwt1 — Relevo (@relevo) April 5, 2024