¡Rotondi sí toca la pelota!; video de la toma inédita del penal de la final

Luego de la polémica que se generó en la gran final del Clausura 2024 entre América y Cruz Azul por un penalti a favor de las Aguilas, a cuatro días de dicho campeonato todo ha quedado resuelto y la pena máxima fue marcada correctamente.

La jugada que causó revuelo fue entre los jugadores Israel Reyes y Rodolfo Rotondi, quien se lanzó al suelo para intentar salvar el balón, pero en dicha jugada terminó por impedirle el paso al jugador del América, lo cual fue calificado como imprudente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Santiago Baños y su gestión en América: “Yo no le llamaría equipo de época, no me gusta etiquetar pero la idea es tratar de sumar más títulos”

Cabe mencionar que dicha acción fue revisada en el VAR y durante el debate también se generaron dudas sobre si era o no penalti: “El defensa de Cruz Azul se lanza al suelo con su pierna extendida para intentar jugar ese balón asumiendo un riesgo con esta acción. El delantero de América gana esta disputa jugando claramente el balón con su pie derecho, posteriormente el defensa de Cruz Azul que no juega ese balón, se transforma en un obstáculo con su cuerpo para su rival impidiéndole continuar con su carrera cometiendo una zancadilla imprudente, por lo que no corresponde una sanción disciplinaria”, comentó el silbante Erick Yair Miranda.

“Yo creo que el de América arrastra el pie, no veo falta, él provoca el contacto, arrastra el pie para provocar el contacto. A mí no me parece penal, ya está arrastrando el pie desde antes Reyes. La puntea el de América y cuando va a dar el paso, el pie de apoyo se lo lleva con el pecho. Ya no tiene dónde poner, se lo lleva con el pecho. Ahí se ve la zancadilla, el de Cruz Azulno toca el balón y con el cuerpo se lo lleva en la (pierna) de apoyo. Me quedo con mi decisión, falta imprudente”, respondió Marco Antonio Ortiz.

Ahora con el video que se filtró en redes sociales, ha quedado demostrado que Rodolfo Rotondi sí toca el balón. Y es que justamente el domingo pasado la interpretación del VAR no tuvo una clara evidencia de la jugada y la conversación en red los árbitros se enfocó en que si Israel Reyes había arrastrado la pierna o no.