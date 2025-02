El día que Paquita la del Barrio escogió a América sobre Chivas y desconoció a Messi; ‘¿Quién es ese?

La cantante mexicana Paquita la del Barrio perdió la vida este lunes a los 79 años de edad, la oriunda de Alto Lucero, Veracruz, aseguró que no era muy fanática del futbol pero en algunas entrevistas le dio prioridad al América sobre Chivas.

Y es que aunque el futbol no le llamaba mucho la atención, en el 2019, Paquita la del Barrio brindó unas palabras para Fox Sports y dijo que si tuviera que elegir entre las Águilas y el Rebaño, se iba por el cuadro azulcrema solo por ser uno de los equipos de la Ciudad de México, pero no negó el amor que le tiene a la Perla Tapatía.

Por otra parte, años más atrás, la intérprete de “Rata de dos patas” estuvo en entrevista en el programa de El gordo y la Flaca, donde volvió a hacer énfasis que el futbol no era mucho de su agrado: “No yo no, me gusta pero no no, sí pero eso no me da de comer, la gente es bien bruta, dejan de comer por ir a ver el futbol”, comentó la cantante mexicana.

En ese mismo programa, el presentador de televisión, Raúl de Molina fue el encargado de hablar con Paquita la del Barrio en el 2016 cuando se disputaba la Copa América. En ese entonces, Argentina se enfrentaría a Panamá en la Fase de Grupos y la Reina del Pueblo no tenía idea de quién era Lionel Messi, uno de los jugadores más emblemáticos a nivel mundial.

“¿Quién es ese? no (lo conozco), no, no, no... pues qué bueno, lo felicito, qué bueno que existan personas que les guste ¿verdad?, pero yo lo veo un ratito (el futbol) y nada más”, agregó.