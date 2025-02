Gustavo Lema se queda en Pumas aunque pierda el sábado contra América; solo dos escenarios harían que lo despidan

Pumas no levanta y una temporada más, llega al Clásico contra América con más dudas que certezas y en el papel de víctima ante el odiado rival. Gran parte de las dudas llegan por el trabajo de Gustavo Lema, el cual ya perdió créditos con gran parte de la afición universitaria y en la previa del duelo ante las Águilas, muchos piden su cabeza.

La UNAM marcha noveno de la tabla, tiene 11 unidades y aunque ha tenido triunfos importantes en la campaña, las formas no convencen, hay jugadores que parece no han respondido a la expectativas y el panorama para poder competir por el título parece lejano.

Sin embargo, más allá de la presión de prensa y afición, el puesto de Gustavo Lema está fuerte en la interna de Pumas y antes del juego de este fin de semana contra los de Coapa, te contamos cómo está el panorama sobre su futuro en la institución.

GUSTAVO LEMA SE QUEDA EN PUMAS PASE LO QUE PASE

La cúpula de Pumas tiene tanta confianza en Gustavo Lema, que no importa lo que pase el sábado por la noche, el argentino seguirá al frente del proyecto en Universidad Nacional.

La meta principal del equipo para este semestre es meterse a Liguilla directo, situación en la que no están muy lejos de esos puestos y avanzar hasta semifinales de la Concacaf. Una vez estando en eses instancias, Pumas buscaría a como de lugar, sumar otro título a sus vitrinas.

Mientras las posibilidades estén vigentes, Lema seguirá en el banquillo y tanto directivos y jugadores han estado respaldando su trabajo.

Solo hay dos escenarios en los que Gustavo sería despedido de la U y a continuación te las describimos:

SER ELIMINADOS DE CONCACAF

Pumas se enfrentará al Alajuelense de Costa Rica en los Octavos de Final de la Concacaf Copa de Campeones, en teoría un rival accesible y con posibilidades de poder avanzar a la siguiente ronda donde Monterrey sería el siguiente reto.

Este escenario es sumamente atractivo para Universidad Nacional, por lo que, fracasar contra los ticos sería un golpe duro a la campaña y un motivo grande para entonces sí, cortar vínculos con el DT.

Los juegos de la llave son las primeras dos semanas de Marzo.

El otro escenario es si no se clasifica a la Liguilla. Si es por Play In le daría todavía un poco de aire, pero en caso de no llegar a Cuartos de Final del Clausura 2025, Lema dirá adiós al club del Pedregal.

PUMAS VS AMÉRICA: A QUÉ HORA ES Y DÓNDE VERLO

FECHA: Sábado 22 de febrero

HORA: 21:05 Hrs (Tiempo del centro de México)

ESTADIO: Olímpico Universitario

TV: Canal 5, TUDN, ViX

RADIO: W Radio 96.9 FM | W Deportes 730 AM