Messi tiene una playera del América en su colección; no vas a creer de qué jugador

No es un secreto que Lionel Messi, más allá de ser, para muchos, el mejor de la historia, también es un fanático de las camisetas de fútbol y aunque la mayoría de partidos sea a él, que los rivales le pidan cambiar la playera, el argentino también gusta de recibir jerseys de otros clubes y a su amplia colección por fin ha llegado la del Club América.

Hace unos años, Leo subió una fotografía en su cuarto de playeras, y es que tiene tantas que literal, en sus casas, siempre hay una habitación destinada a colgar todos los intercambios que ha hecho a lo largo de su carrera.

En su haber ya había playeras de equipos mexicanos como Atlas o León, pero este 2025, Lionel ha sumado a su colección la del Club América, tricampeón de la Liga MX.

La anécdota del intercambio de playeras entre Lionel Messi y Brian Rodríguez.😅 pic.twitter.com/1g72REYQgA — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) February 25, 2025

¿DE QUIÉN ES LA PLAYERA DEL AMÉRICA QUE TIENE MESSI EN SI COLECCION?

En una entrevista para Uruguay, Brian Rodríguez reveló que en el reciente amistoso que jugaron las Águilas contra el Inter de Miami, le pidió a Luis Suárez ayuda para poder conseguir el jersey del #10, y aunque el Pistolero sí cumplió con la misión, Rayito no sabía que Messi quería la suya.

“Fue curioso porque Luis me ayudó a conseguir la de Messi, pero yo no me quitaba la mía, hasta que él me dijo ‘¿Qué? ¿No me vas a dar la tuya para dársela a él?’. Yo no sabía que Messi iba a querer mi camiseta”, dijo Brian entre risas.

Al final, Lionel se quedó con el jersey del charrúa, sumando así otra playera mexicana a su amplia colección.

¿DE QUÉ JUGADORES CONOCIDOS DE MÉXICO TIENE JERSEY MESSI?

La camiseta de Atlas se la dio Óscar Ustari, que es uno de los mejores amigos de fútbol de Leo. El arquero, que hoy comparte vestidor con él en Miami, se la dio en unas vacaciones en Rosario.

La de León es de Mauro Boselli, cuando La Fiera fue a disputar el trofeo Joan Gamper. El Matador en uno de los delanteros más iconicos en Argentina y Leo quiso tener su jersey.

Y por último, el tan polémico delantero Guardado en el 2022 en el Mundial, donde a final de partido se ve la camiseta del Tricolor tirada en el piso lo cual generó un escándalo grande y muchas críticas para el 10.