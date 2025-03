Penta olvida que no tiene máscara y dejó ver su verdadero rostro a fans de WWE VIDEO

Penta ha paralizado al mundo de la Lucha Libre o Wrestling, como se le conoce en Estados Unidos, desde su aparición en WWE a principios del año. Su calidad en el ring, su carisma, su personaje y sus atuendos lo han convertido en un ícono latino y una bomba de vender mercancía.

Este lunes, el nacido en Ecatepec vuelve a ser noticia, pero no por alguna actuación arriba del ring, sino por algo muy pocas veces visto en los luchadores: ¡Se dejó ver sin máscara!

Y es que para todos los gladiadores enmascarados, el mantener su rostro en incógnito es vital para su carrera. Algunos no se la quitan nunca y otros más tratan de ir maquillados o con otros looks para pasar desapercibidos, pero a Pentagon se le olvidó o de plano ya no le importó.

Este lunes, previo a una función de WWE en Buffalo, NY, el mexicano arribó a la arena sin su famosa tapa y sin darse cuenta que había fans presentes, se dejó ver sin problema alguno, enseñando su rostro sin tapujos.

A lo lejos, los fanáticos dudosos si era él o no, le gritaron su frase: CERO MIEDO, a lo que el luchador volteó y les levantó el dedo, confirmando que sí, era él.

Con look en mezclilla, gorra y lentes, Penta fue accesible con los aficionados que los grabaron y lo subieron a redes sociales, en un video que ya es viral en redes sociales.

Esta es la primera vez que el mexicano se deja ver sin máscara o sin maquillaje, ya que en algunas ocasiones en luchas, ha terminado con la tapa rota, pero el maquillaje o la sangre habían ocultado su verdadero rostro.

OTROS LUCHADORES MEXICANOS QUE ENSEÑARON SU ROSTRO EN WWE

Cabe recordar otros casos de mexicanos que mostraron su rostro en WWE, cuando en México siempre fueron enmascarados. El más famoso Rey Mysterio, que en AAA era de los más queridos, pero cuando se fue a Estados Unidos, perdió la incógnita y batalló un tiempo con su identidad original.

Alberto del Río es otro de los más conocidos. Siendo Dos Caras Jr. en el CMLL, cuando fue contratado por WWE en 2008, decidió quitarse la tapa y meterse en el papel del millonario empoderado que más tarde conquistaría el mundo.

SU HERMANO FÉNIX YA ES LIBRE

En más noticias relacionadas a Penta, en las últimas horas se ha sabido que su hermano, Fénix, ya ha quedado liberado del contrato con AEW, mismo que lo tuvo congelado durante casi un año de funciones de Televisión y que le impidió llegar a WWE a la par de su compañero de equipo en los Lucha Brothers.

Rey Fenix es agente libre y sin ningún lazo con alguna empresa, todo apunta a que estará llegando a WWE tan pronto como sea posible.

Incluso hay versiones que apuntas que podría debutar en el fin de semana de Wrestlemania mismo para volver a formar la que para muchos, es la mejor pareja del mundo en la Lucha Libre.