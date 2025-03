Cruz Azul vs Monterrey: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 11 del Clausura 2025 / Jam Media

Cruz Azul y Monterrey estarán frente a frente este sábado en el Estadio Olímpico Universitario en partido correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX.

El equipo de Cruz Azul arriba a este partido con 4 encuentros oficiales sin perder, sin embargo, en el trayecto han sembrado algunas dudas. Pese a que vencieron por la mínima diferencia a Santos y Querétaro, vienen de empatar ante Mazatlán en la fecha anterior, y a media semana no pasaron del 0-0 visitando a Seattle en la Concachampions. Para este último duelo no hicieron el viaje Carlos Rotondi, Ángel Sepúlveda, Charly Rodríguez, Giorgos Giakoumakis, Erik Lira y Nacho Rivero.

Ya se juega la parte complementaria en el Lumen Field.



— CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 6, 2025

Rayados, por su parte, han vivido un semestre de irregularidades, sin embargo, desde la llegada de Sergio Ramos al Barrial, parecen mostrar otra cara. El fin de semana anterior derrotaron 4-2 a Santos, y apenas a media semana, obtuvieron un empare a uno en su visita a Vancouver Whitecaps dentro de la CONCACAF Champions Cup.

Uno de los mejores partidos de la jornada se disputará entre Cruz Azul y Monterrey, y todas las emociones se podrán vivir a través de la Cadena W.

¿SERGIO RAMOS ESTARÁ EN EL PARTIDO VS CRUZ AZUL?

Todo parece indicar que Sergio Ramos sí estará disponible para el partido frente a Cruz Azul, en donde Rayados llega en calidad de visita al Olímpico Universitario en busca del triunfo vs la Máquina.

Será la primera vez en la que Ramos pisará el Estadio Olímpico Universitario; cabe señalar que no tuvo participación en el ultimo partido de la Pandilla por la Concachampions, vs Vancouver Whitecaps, mismo al que no viajó para cuidar su estado físico, recuperándose para próximo encuentros.

CRUZ AZUL VS. MONTERREY, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: Sábado 8 de marzo

HORA: 19:05 Hrs

ESTADIO: Olímpico Universitario

CANAL: Canal 5, TUDN, ViX

RADIO: W Radio (96.9 FM) y W Deportes (730 AM)

