Simón Levy: ¿Quién es el millonario que quiere comprar a Chivas con un fondo millonario de China?

Cuando posteó un comunicado dirigido a Amaury Vergara, la mayoría de los usuarios de internet tomaron como un ‘loco’ a Simón Levy, el que algunas vez fuera político en México y que hoy, alejado del país, levantó la mano para comprar a Chivas.

Y es que tras un nuevo fracaso, el empresario y fiel fanático de El Rebaño, expresó su tristeza al ver a su equipo, de nuevo, fuera de la Liguilla, por lo que, su propuesta de invertir en el club tapatío, pasó de ser un simple tuit a una propuesta serie, millonaria y de la cual todo mundo habla.

ENTREVISTA EXCLUSIVA CON SIMÓN LEVY

Es por eso que este martes en W DEPORTES, charlamos en exclusiva con el empresario para preguntar que tan serio va este asunto, quién es, de dónde nació la idea y lo más importante: ¿Cuán es el sustento económico que tendrían su proyecto en el Club Deportivo Guadalajara?.

Nacido y criado en Tepito, de padre de origen judío y madre mexicana, Simón Levy se hizo, desde muy chico, aficionado de las Chivas, sobre todo en los años 90, donde se enamoró del equipo de Alberto Guerra y ese Rebaño Campeón del 96 ante Toros Neza.

“Soy aficionado de Guadalajara desde la época de las Súper Chivas de los 90s. Los tiempos de Beto Guerra, un equipo de prosapia, con Misael, Camilo Romero, Beto Coyote. Desde muy chavito me formé con una formación nacionalista, soy muy mexicano aunque tenga raíces extranjeras”.

Así lo contó el propio Simón en charla con Alberto Bernard y Gerardo Melín en Juicio Deportivo.

Levy es tan aficionado que en algún momento de su vida, el estado futbolístico del club, va de la mano con su estado de ánimo, algo que dijo, por salud mental, ha decidido parar.

“No soy ajeno a Chivas, soy muy aficionado a Chivas y al futbol. Lo he dicho públicamente, había semanas en las que me ponía muy triste por ver tan mal a Chivas. Por salud mental ya tengo varias semanas que no los veo, a ese nivel estoy”.

CHIVAS ESTÁ MAL MANEJADO Y CON POCA ATENCIÓN PSICOLÓGICA

A lo lejos, desde China, Simón Levy ve dos problemas grandes en Chivas. Uno, la mala administración del club en sus finanzas y proyectos, y la otra, poca disciplina de los jugadores. Por lo que, en caso de que pueda tener accesos a la institución, su principal foco será en estas dos áreas.

“Yo hoy veo a Chivas con buenos jugadores, pero tienen problemas grandes de vestidor, problemas emocionales. Siempre los mexicanos tenemos un problema de disciplina mental y en Chivas me han tocado más épocas de crisis que de alegrías”

Y hasta se animó a tirar el nombre del primer fichaje que hará, si tuviera la oportunidad de tomar decisiones en Guadalajara: Matías Almeyda.

“Matías llegó en un momento similar o peor, de mucha crisis en Chivas y todo mundo lo criticó por no conocer el club ni el futbol mexicano. Pero qué hizo y eso es justo lo que se requiere hoy en día. Un administrador de emociones y un psicólogo que pueda ecualizar a un equipo. Antes de conocimiento de cancha, necesitas este tipo de tacto. Chivas necesita de personas más inteligentes y se lo digo a Amaury. Guadalajara es una institución de futbol y los egos y enojos hay que dejarlos a un lado y el único que le ha devuelto a Chivas su esencia, es Matías Almeyda”.