Emilio Azcárraga se burla de Chivas con polémicas declaraciones

Luego de que el América cerrara la temporada de la manera menos esperada al quedar como subcampeón del Clausura 2025 ante Toluca y dejar escapar su boleto al Mundial de Clubes, el dueño del cuadro azulcrema, Emilio Azcárraga dio la cara para hablar del mal semestre que tuvo el equipo.

Después de que las Águilas quedaran endeudas con su afición, Emilio Azcárraga reconoció que fue un duro golpe para el club quedarse con las manos vacías; sin embargo, no dudó en mandar un mensaje a los antiamericanistas.

“He visto memes interesantes donde por ejemplo dice: ‘Yo sí vi a mi equipo tricampeón, a mí no me lo contó mi abuelo’, lo cual me parece muy divertido y es una gran verdad. Lo que se hizo fue muy impresionante”, comentó el mandamás azulcrema en entrevista para TUDN.

Cabe mencionar que Emilio Azcárraga no fue claro al decir que el mensaje era para Chivas, acérrimo rival del América. Sin embargo, sus comentarios corresponden a que tanto el Rebaño como el Cruz Azul, consiguieron el tricampeonato hace décadas y los comandados por André Jardine hicieron historia al ser el primer equipo en obtener tres títulos consecutivos en torneos cortos.

Por otra parte, el mandamás azulcrema fue autocrítico y habló sobre el fracaso que tuvo su equipo ante las exigencias por las que se caracteriza el América al ser uno de los equipos grandes del futbol mexicano.

“El América está para ganar títulos. Para nosotros, no ganar es un fracaso. Evidentemente, prefiero estar en el fracaso de no haber ganado un tetracampeonato que en lo que hacen otros. Hay que trabajar; la afición del equipo se merece mucho más. Debemos asumir la responsabilidad de ser mejores y empezar a competir en la Liga MX, Leagues Cup y Concacaf. No nos vamos a bajar de ese barco”, agregó.